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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

Министр обороны КНР призвал армию к бдительности в начавшийся сложный период

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вооруженным силам КНР нужно сохранять бдительность и обучаться на фоне ухудшения ситуации с национальной безопасностью, заявил "на полях" XX съезда Коммунистической партии Китая министр обороны Вэй Фэнхэ. Его слова приводит South China Morning Post.

По словам министра, Китай вступает в период сложных и угрожающих условий в сфере нацбезопасности, и военным важно твердо придерживаться директив председателя КНР Си Цзиньпина.

"Военным надо поддерживать высокий уровень бдительности, всегда быть готовыми к войне и решительно защищать суверенитет, безопасность и интересы страны в области ее развития", - отметил он.

16 октября Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая ускорить обучение войск и создание новых стратегий действия.

Он заявил, что в следующие пять лет Китай должен создать "мощную систему стратегического сдерживания", что, как отмечает SCMP, может означать наращивание ядерного арсенала Китая. Также в докладе председателя КНР речь шла об ускоренном развитии беспилотных технологий и внедрении информационных систем.

SCMP обращает внимание, что эти заявления прозвучали на фоне эскалации напряженности в отношениях КНР и США после визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в августе.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

США на различных уровнях заявляют о том, что привержены проведению политики "одного Китая".

Китай Вэй Фэнхэ Минобороны Си Цзиньпин США Тайвань
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