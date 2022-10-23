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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Глава Пентагона заявил Шойгу о важности контактов с Россией

Глава Пентагона заявил Шойгу о важности контактов с Россией
Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что считает важным поддерживать контакты в условиях российской спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Пентагоне.

"Министр обороны Остин 23 октября поговорил по телефону с министром обороны РФ Шойгу, который попросил провести этот дополнительный разговор", - говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

"Министр Остин отверг наличие у России предлогов для эскалации и вновь подчеркнул важность поддерживать связь", - отмечается в нем.

Российское военное ведомство ранее в воскресенье сообщило, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине", - следовало из сообщения.

Предыдущие телефонные переговоры Шойгу и Остин провели 21 октября.

Тогда в коммюнике американского оборонного ведомства также отмечалось, что "Остин подчеркнул, что важно сохранять каналы коммуникации во время продолжающегося конфликта на Украине".

США Россия Ллойд Остин Сергей Шойгу
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