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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Начался второй этап оперативного сбора командного состава ВС Белоруссии

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии продолжается оперативный сбор командного состава вооруженных сил, начинается его второй этап, сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

На первом этапе "был практически продемонстрирован порядок подготовки и ведения боевых действий различными подразделениями вооруженных сил", добавили в ведомстве. На втором этапе будет отработана цель - скоординировать направленность подготовки вооруженных сил в 2022/2023 учебном году.

"Вооруженные силы в любую минуту должны быть готовы обеспечить защиту конституционного строя и территориальной целостности своего государства", - заявил, обращаясь к участникам сборов, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он отметил, что соответствующая задача была поставлена главнокомандующим вооруженными силами - президентом Республики Беларусь: "Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, сделаем все, чтобы ее не было".

Ожидается, что в конце сбора состоится заседание коллегии министерства обороны, на котором будут подведены итоги подготовки вооруженных сил в 2021/2022 учебном году, а также поставлены задачи на 2022/2023 учебный год.

Белоруссия Минобороны Виктор Хренин
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