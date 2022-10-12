Генштабы Белоруссии и РФ отрабатывают состав и задачи региональной группировки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российский и белорусский Генштабы сейчас отрабатывают состав и задачи совместной региональной группировки войск, после чего начнется ее развертывание, заявил через пресс-службу председатель постоянной комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Олег Белоконев.

Он напомнил, что президент Александр Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину "в течение двух дней приступить к развертыванию региональной группировки войск и сил Беларуси и России".

"Сейчас генеральные штабы двух государств отработают состав этой группировки и начнется ее плановое создание, когда определятся места развертывания, задачи этой группировки, порядок материально-технического обеспечения и так далее", - объяснил депутат.

"Мы должны реагировать адекватно и своевременно на все возникающие риски, вызовы и угрозы. Если сейчас нам уже идет прямая угроза, а это поступает не первый раз. Может быть, конечно (и глава государства об этом говорил), еще точка кипения не наступила. Но в любом случае мы должны действовать так, чтобы мы были в упреждающем состоянии", - добавил Белоконев и подчеркнул, что военная доктрина и концепция национальной безопасности Белоруссии носят исключительно оборонительный характер.

10 октября Лукашенко сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". Министерству обороны он поручил готовиться к размещению российских военных.

11 октября Хренин заявил, что задачи Региональной группировки войск носят сугубо оборонительный характер, а все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ Белоруссии.