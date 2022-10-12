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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Генштабы Белоруссии и РФ отрабатывают состав и задачи региональной группировки

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Российский и белорусский Генштабы сейчас отрабатывают состав и задачи совместной региональной группировки войск, после чего начнется ее развертывание, заявил через пресс-службу председатель постоянной комиссии по национальной безопасности нижней палаты белорусского парламента Олег Белоконев.

Военная операция на Украине

Он напомнил, что президент Александр Лукашенко поручил министру обороны Виктору Хренину "в течение двух дней приступить к развертыванию региональной группировки войск и сил Беларуси и России".

"Сейчас генеральные штабы двух государств отработают состав этой группировки и начнется ее плановое создание, когда определятся места развертывания, задачи этой группировки, порядок материально-технического обеспечения и так далее", - объяснил депутат.

"Мы должны реагировать адекватно и своевременно на все возникающие риски, вызовы и угрозы. Если сейчас нам уже идет прямая угроза, а это поступает не первый раз. Может быть, конечно (и глава государства об этом говорил), еще точка кипения не наступила. Но в любом случае мы должны действовать так, чтобы мы были в упреждающем состоянии", - добавил Белоконев и подчеркнул, что военная доктрина и концепция национальной безопасности Белоруссии носят исключительно оборонительный характер.

10 октября Лукашенко сообщил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства". Министерству обороны он поручил готовиться к размещению российских военных.

11 октября Хренин заявил, что задачи Региональной группировки войск носят сугубо оборонительный характер, а все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на действия вблизи границ Белоруссии.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Минобороны Виктор Хренин РГВ Олег Белоконев
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