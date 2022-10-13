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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Министр обороны Белоруссии заявил о готовности нанести "неприемлемый ущерб агрессору"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Проводимые в Белоруссии в последнее время мероприятия по укреплению безопасности демонстрируют готовность к нанесению неприемлемого ущерба агрессору, заявил министр обороны Виктор Хренин.

"Все проводимые нами мероприятия - это лишь реакция на действия наших оппонентов. Мы ни на кого не собираемся нападать. Наши задачи сугубо оборонительные. А все мероприятия, проводимые в настоящий момент, направлены на адекватное реагирование на происходящее вблизи наших границ. В целом считаем, что реализуемые в настоящее время меры обеспечивают демонстрацию готовности к защите нашей страны и нанесению неприемлемого ущерба агрессору", - заявил министр сотрудникам "Беларуськалия", его цитирует агентство БелТА.

В то же время, по его словам, Минск остается приверженцем мирного разрешения любых спорных вопросов. "В основе нашей военной политики остается позиция, что целесообразнее не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров и договариваться", - заявил министр.

Секретариат совета безопасности Белоруссии по поручению президента проводит с 11 октября проверку вооруженных сил.

Белоруссия Виктор Хренин
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