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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Президент Южной Кореи заявил, что Сеул никогда не предоставлял Украине летальное оружие

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея никогда не предоставляла Украине летальное оружие, заявил президент Юн Сок Ель.

"Мы оказывали гуманитарную и мирную помощь Украине в знак солидарности с международным сообществом, но никогда не предоставляли летального оружия или чего-либо подобного", - цитирует президента агентство "Ренхап".

Он добавил, что Южная Корея старается "поддерживать мирные и хорошие отношения со всеми странами по всему миру, включая Россию".

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил Сеул о риске разрушить отношения с РФ поставками оружия Украине

Южная Корея Украина
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