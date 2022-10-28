Президент Южной Кореи заявил, что Сеул никогда не предоставлял Украине летальное оружие

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея никогда не предоставляла Украине летальное оружие, заявил президент Юн Сок Ель.

"Мы оказывали гуманитарную и мирную помощь Украине в знак солидарности с международным сообществом, но никогда не предоставляли летального оружия или чего-либо подобного", - цитирует президента агентство "Ренхап".

Он добавил, что Южная Корея старается "поддерживать мирные и хорошие отношения со всеми странами по всему миру, включая Россию".

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