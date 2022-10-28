SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени вывела на орбиту очередную партию из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 53 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен с авиабазы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния в четверг в 16:14 по времени Тихоокеанского побережья США (в пятницу в 04:14 по Москве).

Он стал 66-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Примерно через 15 минут после запуска 53 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

SpaceX запустила уже 3558 спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в восьмой раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане в нескольких сотнях км от базы.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.