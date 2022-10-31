Президент Финляндии обсудил со Столтенбергом ратификацию членства в НАТО

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Саули Ниинистё и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в понедельник вопрос ратификации членства в альянсе.

"Дискуссия была сосредоточена на процессе ратификации членства Финляндии в НАТО, будущей роли Финляндии как страны-члена НАТО и важности продолжения перевозок зерна в Черном море", - сообщил Ниинистё в Твиттере.

Кроме того, Ниинистё и Столтенберг обсудили "агрессивную войну России против Украины".

Из 30 стран-членов НАТО членство Финляндии и Швеции в альянсе пока не ратифицировали Турция и Венгрия.

Турция заблокировала процесс вступления, потребовав от обеих стран объявить террористическими курдские организации и выдать лиц, обвиняемых в терроризме, а также отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

МИД России ранее заявлял о критическом отношении к планам Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО, считая, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.