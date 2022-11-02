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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Что случилось этой ночью: среда, 2 ноября

Продолжение вывоза украинского зерна турецкими судами, заявление Швеции и Финляндии о размещении ядерного оружия НАТО, ответные меры Белоруссии по сдерживанию Запада

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Анкаре заявили, что суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины. Об этом сообщил министр обороны Хулуси Акар. Он также выразил надежду, что сторонам в дальнейшем удастся договориться о выполнении соглашения по зерну в полном объеме.

- Финляндия и Швеция намерены решать вопросы о ядерном оружии только после вступления в НАТО. Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон отметил, что обе страны "совершенно одинаково" относятся к этому вопросу как будущие члены альянса.

- В Минске заявили о реализации мер стратегического сдерживания в ответ на действия Запада. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин подчеркнул, что задача региональной группировки войск Союзного государства "сугубо оборонительная", при этом не исключил возможность разжигания конфликта в Белоруссии с дальнейшим внешним вмешательством.

- КНДР в среду осуществила не менее 10 ракетных пусков в сторону Японского и Желтого морей. Одна из ракет пересекла фактическую морскую границу с Южной Кореей, что вызвало осуждение со стороны Сеула.

- Еврокомиссар по энергетике обсудила в Киеве поддержку энергетического сектора Украины. ЕС вместе с государствами-членами и частными компаниями поставил в страну аварийное оборудование на миллионы евро, еще 25,5 млн евро было выделено для покрытия самых неотложных потребностей.

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