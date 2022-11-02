Власти Эфиопии и мятежники из Тыграя согласились положить конец вооруженному конфликту

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Власти Эфиопии и главари мятежников из региона Тыграй по итогам переговоров в ЮАР согласились остановить боевые действия, сообщает Associated Press.

Договоренности в случае их выполнения положат конец вооруженному конфликту, длящемуся около двух лет. По некоторым данным, его жертвами могли стать сотни тысяч людей.

Посланник Африканского совета Олусегун Обасанджо пояснил, что стороны согласились на "организованное, плавное и скоординированное разоружение". Также они согласны работать над восстановлением "закона и порядка", восстановлением доступа населения Тыграя к базовым услугам и гуманитарной помощи.

"Теперь у всех у нас задача: выполнить это соглашение", - сказал главный переговорщик от Эфиопии Редван Хусейн. Такое же мнение высказали и переговорщики от Тыграя, которые также отметили, что ради мирного урегулирования пошли на "болезненные уступки".

Пока не все ясно

При этом Associated Press отмечает, что в переговорах не участвовала Эритрея, чьи вооруженные силы принимали активное участие в подавлении восстания в Тыграе. При этом пока неясно, как эритрейская сторона воспримет решения Эфиопии и мятежников прекратить боевые действия.

Кроме того, в переговорах не участвовали представители военизированных формирований эфиопского региона Амхара, также очень активно боровшиеся с тыграйскими мятежниками. Пока не поступало информации о том, согласятся ли эти формирования прекратить боевые действия.