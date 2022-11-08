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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Блинкен заявил о поддержке США усилий по достижению мира между Арменией и Азербайджаном

Блинкен заявил о поддержке США усилий по достижению мира между Арменией и Азербайджаном
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главами МИД Армении Араратом Мирзояном и Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о поддержке Вашингтоном диалога между двумя странами в целях установления прочного мира, сообщил госдеп.

"Я бы просто сказал, что Соединенные Штаты, как друг и Армении, и Азербайджана, намерены делать все, что в наших силах, чтобы поддержать вас в этих усилиях. Мы готовы идти по пути к прочному миру вместе с вами, помогать всем, чем мы можем", - сказал Блинкен.

По его словам, в настоящее время в Вашингтоне наблюдают за реальными шагами обеих стран, направленными на то, чтобы "оставить прошлое позади и стремиться к прочному миру".

Блинкен отметил, что он "аплодирует" правительствам Армении и Азербайджана "за мужество и решимость, которые они проявляют, чтобы достичь этой цели".

В свою очередь пресс-служба МИД Армении сообщает, что главы внешнеполитических ведомств "обменялись мнениями относительно элементов возможного мирного соглашения".

Стороны отметили, что "существует ряд проблем, которые пока нуждаются в решении", подтвердили обязательства, взятые главами Армении и Азербайджана на встречах в Праге 6 октября и в Сочи 31 октября.

"Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели", - подытожили в МИД Армении.

США Армения Азербайджан
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