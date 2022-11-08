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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 632,9 млн

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 632 940 489, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 601 690 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

В РоссииВ РФ за сутки COVID-19 заболели 4,4 тыс. человекЧитать подробнее

США - 97 780 182 и 1 072 724,

Индия - 44 660 293 и 530 509,

Франция - 37 191 901 и 158 469,

Бразилия - 34 855 492 и 688 395,

Германия - 35 884 834 и 154 785.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 847,6. В США на 1 млн жителей скончался 3 281 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 400, в Бразилии - 3 197, в Германии - 1 845.

Хроника 09 января 2020 года – 08 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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