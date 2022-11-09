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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:31

Более 70% избирателей США недовольны президентством Байдена согласно exit poll

Более 70% избирателей США недовольны президентством Байдена согласно exit poll
Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Избиратели на промежуточных выборах в США в этом году в целом недовольны состоянием страны и придерживаются в основном негативных взглядов на президентство Джо Байдена, свидетельствуют данные exit poll, проведенного CNN.

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Согласно данным исследования, 39% опрошенных не удовлетворены работой нынешнего президента, еще 34% испытывают злость.

При этом всего 20% устраивает президентство Байдена, 5% испытывают энтузиазм.

Отмечается, что рейтинг одобрения Байдена на выборах этого года составляет около 45%.

54% респондентов выступают против.

Как свидетельствуют данные exit poll, среди основных проблем опрошенные выделили высокий уровень инфляции, на втором месте - запрет абортов.

Только около четверти избирателей положительно оценили текущее состояние экономики США.

Примерно три четверти опрошенных считают его плохим, а 4 из 10 опрошенных заявили, что оно совершенно плохое.

Телеканал сообщает, что, согласно предварительным данным, возраст электората на этих промежуточных выборах старше, чем на выборах 2018 года.

Только около десятой части избирателей на этих выборах были моложе 30 лет, в то время как примерно одна треть - в возрасте 65 лет и старше.

При этом около 34% опрошенных идентифицировали себя как демократов, а около 35% как республиканцев.

Телеканал уточняет, что exit poll 2022 года включает интервью с тысячами избирателей, как с теми, кто проголосовал в день выборов, так и с теми, кто проголосовал досрочно или заочно.

Результаты по полной выборке из 12 тыс. 458 респондентов имеют погрешность плюс-минус 2 процентных пункта.

США Джо Байден
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