Президент США счел, что республиканцы на выборах не смогли одержать разгромную победу

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил о готовности работать с республиканцами после состоявшихся в стране промежуточных выборов.

"Американский народ высказался, это показывает, что демократия - это мы. Мы еще не знаем всех результатов (...), но мы знаем, что в то время, как пресса и эксперты предсказывают гигантскую "красную" (республиканскую - ИФ) волну, этого не произошло", - сказал он, выступая в Белом доме.

Байден назвал промежуточные выборы во вторник "хорошим днем для демократии" и для Америки и отметил, что "чувствовал позитив в ходе всего процесса" проведения выборов.

"Мы потеряли меньше демократических мест в палате представителей, чем любой президент-демократ в ходе промежуточных выборов в последние 40 лет", - отметил он.

При этом Байден подчеркнул, что "вне зависимости от окончательных результатов выборов готов работать с коллегами-республиканцами".

"Я думаю, что американский народ ясно дал понять, что ожидает, что республиканцы также будут готовы работать со мной", - заключил американский президент.

Также он заверил, что не считает нужным менять свою программу реформ, даже если конгресс перейдет под контроль республиканцев. Байден выразил готовность сотрудничать с конгрессменами от этой партии.

Итоговых результатов голосования пока нет. Республиканцы близки к завоеванию большинства в Палате представителей и, возможно, в Сенате.