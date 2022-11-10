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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Байден поговорил с лидером республиканцев в Палате представителей США

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден провел разговор с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти.

"Сегодня вечером президент разговаривал по телефону с лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти", - говорится в сообщении администрации Байдена.

Подробности разговора не приводятся.

Ранее в среду глава Белого дома заявил, что планирует поговорить с Маккарти, который может стать следующим спикером нижней палаты Конгресса США.

Во вторник, 8 ноября, прошло голосование на промежуточных выборах в Конгресс США. Итоговых результатов голосования пока нет, однако республиканцы близки к завоеванию большинства в Палате представителей и, возможно, в Сенате.

США Джо Байден Кевин Маккарти
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