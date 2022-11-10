Байден поговорил с лидером республиканцев в Палате представителей США
Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден провел разговор с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти.
"Сегодня вечером президент разговаривал по телефону с лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти", - говорится в сообщении администрации Байдена.
Подробности разговора не приводятся.
Ранее в среду глава Белого дома заявил, что планирует поговорить с Маккарти, который может стать следующим спикером нижней палаты Конгресса США.
Во вторник, 8 ноября, прошло голосование на промежуточных выборах в Конгресс США. Итоговых результатов голосования пока нет, однако республиканцы близки к завоеванию большинства в Палате представителей и, возможно, в Сенате.