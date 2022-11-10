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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Что случилось этой ночью: четверг, 10 ноября

Награждение Стремоусова орденом Мужества, второй тур выборов в Джорджии, масштабные военные учения Японии и США Keen Sword

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин подписал указ о награждении Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Заместитель главы администрации Херсонской области погиб 9 ноября в ДТП.

- В важном для контроля над Сенатом США штате Джорджия 6 декабря пройдет второй тур голосования. По итогам обработки более 98% бюллетеней у кандидата от демократов, действующего сенатора Рафаэла Уорнока 49,42% голосов, у его соперника-республиканца Хёршела Уокера - 48,52%.

- Джо Байден заявил, что планирует в начале следующего года окончательно определиться, будет ли баллотироваться на второй срок. Президент США напомнил, что неоднократно заявлял, что планирует добиваться переизбрания, но окончательное решение еще не принял.

- Глава Евросовета высказался за совместные закупки газа странами ЕС. Шарль Мишель считает, что нельзя больше медлить с проектом совместных закупок газа, "чтобы мы эффективно и быстро вели переговоры с нашими надежными партнерами, такими как Норвегия и Соединенные Штаты".

- Стартовали масштабные военные учения Японии и США Keen Sword. Учения продлятся до 19 ноября. В них примут участие около 26 тыс. военнослужащих японских сухопутных, морских и воздушных сил самообороны, а также около 10 тыс. солдат США.

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