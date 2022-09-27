Германия задумалась о сохранении в строю двух АЭС

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - На фоне энергетического кризиса власти Германии со все большей вероятностью продолжат использовать и после окончания 2022 года две из трех своих последних АЭС, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы уже оказались в такой ситуации, когда стресс-тесты энергосистем показывают: нам может потребоваться ядерная энергия для поддержания безопасности энергосетей", - объяснил Хабек.

В сентябре правительство Германии дало согласие не выводить из эксплуатации и оставить в резерве как минимум до апреля 2023 года две из трех работающих АЭС.

Как пишет Financial Times, власти Франции хотят ускорить выполнение планов по строительству новых ядерных реакторов - за счет принятия законов, которые облегчат процесс выдачи разрешений и согласования нужной документации.

"Это предложение отвечает здравому смыслу: оно позволит выиграть время и добиться энергетической независимости нашей страны", - заявила министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше.

По данным FT, предложение предусматривает отказ от некоторых мер в сфере экологии и ускорение процесса общественных обсуждений аспектов строительства АЭС. Министр уточнила, что ускорение коснется ядерных объектов, которые будут возводить возле существующих АЭС, где параметры внешней среды уже известны.

Франция планирует построить не менее шести ядерных реакторов нового поколения на смену предыдущим, срок работы которых истекает к концу 2030-х годов. Начать строительство власти хотят к 2027 году. Однако настроенные против этих планов политиков и промышленники отмечают, что Франции серьезно не хватает специалистов и строителей для этой задачи.