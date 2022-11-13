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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Военные РФ уничтожили группу диверсантов ВСУ при попытке высадки на Кинбурнской косе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Диверсионная группа ВСУ уничтожена в воскресенье при попытке высадиться в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области, сообщил журналистам источник в силовых кругах.

"Сегодня утром при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ", - сказал он.

По его данным, подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средства, уничтожено до 20 украинских военнослужащих. Также в ходе артиллерийского удара подавлены огневые средства поддержки в селах Куцуруб и Ивановка Николаевской области.

Кинбурнская коса - песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Эта территория находится под контролем российских сил.

Хроника 24 февраля – 13 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия
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