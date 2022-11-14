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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

Число случаев COVID-19 в мире превысило 635 млн

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 635 162 225, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 610 129 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 97 997 389 и 1 074 485.

Индия - 44 666 924 и 530 532.

Франция - 37 288 432 и 158 711 (данные на утро пятницы минувшей недели).

Бразилия - 34 908 198 и 688 656 (данные на утро субботы минувшей недели).

Германия - 36 033 395 и 155 588 (данные на утро воскресенья минувшей недели).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 848,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 286 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 405, в Бразилии - 3 198, в Германии - 1 855. Сведения по указанным странам не изменились с минувшей субботы.

Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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