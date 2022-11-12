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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

В Китае за сутки выявили максимальное с апреля количество случаев COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Медицинские службы КНР зарегистрировали за сутки наибольшее с конца апреля количество случаев COVID-19 - 11 950, сообщает в субботу Channel News Asia.

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По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, из них 1 504 случаев сопровождались симптомами болезни, а 10 446 были бессимптомными. При этом накануне медики диагностировали 10 729 случаев коронавируса, в том числе 1 209 - с симптомами.

На Гуанчжоу (провинция Гуандун) с населением 19 млн человек пришлись 3 180 случаев, причем накануне их насчитали 2 583. Власти потребовали от жителей ряда городских районов не покидать дома и сдавать анализы на вирус. В большей части Гуанчжоу закрыли школы, приостановили движение автобусного транспорта и метрополитена. Также власти отменили авиарейсы из Гуанчжоу в Пекин и другие крупные города Китая.

В Пекине количество случаев со симптомами составило 68, а бессимптомных - 48. Городская администрация потребовала сдавать анализы в ряде районов Пекина.

Однако правительство КНР пошло на ослабление ограничительных мер. В частности, оно сократило срок карантина для прибывающих из-за рубежа лиц - с десяти до восьми дней, первые пять из которых надо провести в специализированном учреждении. Также власти теперь будут отслеживать лишь непосредственные контакты носителей вируса с окружением.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что для ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 270,2 тыс. случаев инфицирования коронавирусом и более 5,2 тыс. смертей от последствий заболевания.

Строгие меры властей оказали негативное воздействие на экономические показатели страны и промышленное производство, а также затруднили повседневную жизнь населения КНР, отмечает Channel News Asia.

Хроника 09 января 2020 года – 12 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
Китай КНР
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