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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

В Москве отметили сбалансированность итоговой декларации саммита G20

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают сбалансированность итоговой декларации саммита G20, хотя по теме, связанной со спецоперацией России на Украине, присутствуют разные точки зрения.

"Безусловно, была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации, и в остальном, безусловно, наши эксперты и министерство иностранных дел, и наша шерпа (Светлана - ИФ) Лукаш приложили много усилий, чтобы такой сбалансированный текст родился", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, считает ли Россия, что саммит завершился конструктивно, и устраивает ли то, что в итоговом документе зафиксирована позиция большинства стран саммита, осудивших спецоперацию.

G20 Дмитрий Песков Украина
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