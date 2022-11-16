Страны G20 разошлись во мнениях по СВО на Украине и санкциям против России

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Большинство стран G20 выступили против спецоперации РФ на Украине, но при этом ряд государств имеют иное мнение о действиях России и о санкциях против Москвы, говорится в декларации по итогам саммита G20 на Бали.

"Большинство стран осудили спецоперацию на Украине и подчеркнули, что она (...) обостряет существующую нестабильность в глобальной экономике. (...) Прозвучали и другие точки зрения и разные оценки ситуации и санкций", - отмечается в документе.

Саммит G20 прошел на Бали 15-16 ноября.