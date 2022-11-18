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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Что случилось этой ночью: пятница, 18 ноября

Резолюция МАГАТЭ о выводе военных РФ с ЗАЭС, требование республиканцев об аудите финансовой поддержки Украины, отказ Пелоси возглавить демократов в Палате представителей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Россию вывести военнослужащих с Запорожской АЭС. Согласно тексту документа, организация призывает РФ "прекратить все действия" на ядерных объектах на Украине и вывести своих военнослужащих и персонал с электростанции.

- Республиканцы в Палате представителей США потребовали аудита финансовой поддержки Киева. Представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин считает, что нужно провести проверку "в отношении каждого доллара американских налогоплательщиков, переданного Украине в той или иной форме".

- Нэнси Пелоси отказалась от поста лидера демократов в Палате представителей. Она останется рядовым депутатом. Это решение она приняла после потери большинства демократов по итогам довыборов в Конгресс и лишения права на должность спикера.

- Турция пообещала посредничество в устранении препятствий в экспорте зерна и удобрений РФ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднимал эти темы с европейскими лидерами и с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

- Депутаты предложили разрешить майнерам продавать в России добытую криптовалюту. Для этого законопроект предусматривает два способа: через иностранные системы без соблюдения норм закона о валютном регулировании и через площадку, которая будет создана в РФ.

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