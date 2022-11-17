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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

Нэнси Пелоси отказалась от поста лидера демократов в Палате представителей

Она решила не переизбираться, но останется рядовым депутатом

Нэнси Пелоси отказалась от поста лидера демократов в Палате представителей
Фото: Zach Gibson/Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Конгрессмен-демократ Нэнси Пелоси 17 ноября решила отказаться от поста лидера демократов в Палате представителей и не будет добиваться переизбрания, чтобы уступить место молодым. Как передает CNN, она объявила об этом в четверг и добавила, что останется рядовым депутатом палаты. Сейчас Пелоси 82 года.

Это решение она приняла после того, как демократы потеряли большинство в палате по итогам довыборов в Конгресс, а она сама лишилась права на должность спикера. Вместо нее на эту должность от республиканцев выдвинут Кевин Маккарти.

Пелоси была лидером демократов с 2003 года. Она стала первой и пока единственной женщиной, которой доводилось быть спикером Палаты представителей. Должность спикера она занимала с января 2007 года по январь 2011 года, и затем с января 2019 года до сего момента.

В прощальной речи она поблагодарила за поддержку своего мужа Пола Пелоси, который в конце октября стал жертвой нападения взломщика в собственном доме и получил тяжелую травму головы.

Называть соратника по партии, которого она рекомендует на пост лидера демократов, Пелоси не стала, дав понять, что сейчас не время для этого.

Утром в четверг, еще до объявления Пелоси, с ней побеседовал президент Джо Байден. Как сообщила пресс-служба Белого дома, он заявил, что она стала самым влиятельным спикером Палаты представителей за всю историю, и высоко отозвался о ее заслугах.

Нэнси Пелоси США Конгресс Демократическая партия Палата представителей
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