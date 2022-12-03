Сторонники Саакашвили провели в Тбилиси акцию в поддержку своего лидера
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сторонники Михаила Саакашвили провели в субботу у головного офиса правящей партии "Грузинская мечта" в Тбилиси акцию солидарности с бывшим президентом Грузии.
Участники акции потребовали от властей освобождения Саакашвили из заключения в связи с обнаруженными у него тяжелыми заболеваниями, которые несовместимы с отбыванием тюремного наказания.
"Врачи утверждают, что Саакашвили необходимо немедленно направить на лечение за границу, так как промедление может привести к его смерти", - сказал журналистам лидер основанной Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия.
Он отметил, что сегодняшняя акция не носит политического характера и направлена исключительно на поддержку Саакашвили.
Ранее сообщалось, что медики независимого центра "Эмпатия" составили заключение о состоянии здоровья экс-президента Грузии, в котором указали на 10 серьезных заболеваний, которые могут привести, в том числе, к его смерти.
Адвокат Шалва Хачапуридзе в минувший четверг подал заявление в суд с просьбой освободить Саакашвили из заключения, так как выявленные у него болезни несовместимы с отбыванием тюремного наказания. Он представил в суд заключение медиков "Эмпатии".
Согласно отчету, у Саакашвили диагностирована, в частности, лихорадка неясного происхождения, быстрая потеря массы тела, боли в мышцах, суставах и костях.
Накануне мать Саакашвили Гиули Аласания сообщила журналистам, что американские врачи выявили в организме политика следы отравления тяжелыми металлами.
Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили был переведен в военный госпиталь в Гори. 12 мая его перевели на обследование и лечение в гражданскую клинику "Вивамед", где он находится по сей день.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание он считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.