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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В МИД РФ заявили об отсутствии диалога с США по Украине

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Никакого диалога с США по Украине у России нет, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мне неизвестно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине. Вообще неизвестно. У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально различаются", - заявил он журналистам в Москве.

Так он, в частности, прокомментировал сообщения западных СМИ, согласно которым США только один раз использовали линию связи между военными США и РФ для предотвращения конфликтов в связи с ситуацией на Украине.

"У нас есть периодически обмен сигналами о том, как те или иные действия Москвы или Вашингтона воспринимаются соответственно в Вашингтоне и Москве. Но сами понимаете, противоположность подходов и нестыкуемость аргументов не ведут к тому, что этот диалог развивается", - подчеркнул Рябков.

"Мы посылаем американцам сигналы, что их линия на эскалацию и их линия на все более глубокую вовлеченность в этот конфликт чреваты тяжелыми последствиями, риски растут. Что говорят американцы, вы можете легко предположить, исходя из публичных комментариев. Они несмотря на наши многократные опровержения и развернутые пояснения позиций, продолжают спекулировать, к примеру, как они говорят, на безответственной ядерной риторике. Я не знаю, кто может в Америке находить основания для подобного рода обвинений, когда мы на всех уровнях досконально объяснили суть подхода, - в двух словах он сводится к тому, что никаких отклонений от того, что записано в нашей военной доктрине и в основах госполитики в области ядерного сдерживания нет. И на этот подход не влияет происходящее на Украине и вокруг нее", - подчеркнул Рябков.

МИД РФ Сергей Рябков США Украина
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