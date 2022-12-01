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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:32

Что случилось этой ночью: четверг, 1 декабря

Объявление в розыск адвоката Ильи Новикова, контракт на производство систем NASAMS для Украины, выход Аргентины и Польши в плей-офф ЧМ-2022 по футболу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тарифы на коммунальные услуги в России проиндексированы с 1 декабря. Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Предельный уровень индексации тарифов составит 9%.

- Адвокат Илья Новиков объявлен в розыск в РФ. Карточка с данными Новикова, внесенного на прошлой неделе Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов, появилась в базе розыска МВД России.

- Пентагон заключил контракт на производство систем ПВО NASAMS для Украины на $1,2 млрд. Контракт на производство для Украины ракетных систем класса "земля-воздух" NASAMS "с предполагаемой датой завершения 28 ноября 2025 года" получила компания Raytheon Co.

- Сборная Аргентины победила Польшу и вместе с ней вышла в плей-офф. Игра в Дохе завершилась со счетом 2:0. В параллельном матче в Лусаиле сборная Мексики со счетом 2:1 обыграла Саудовскую Аравию.

- CNN сообщил о планах США расширить программу подготовки военнослужащих Украины. По его данным, планируется обучать большее число украинских военнослужащих - до 2,5 тыс. в месяц - более сложной тактике ведения боя, включая координацию маневров пехоты с артиллерийской поддержкой.

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