CБУ изъяла пророссийскую литературу в православном закарпатском монастыре

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины нашли агитационно-пропагандистские материалы пророссийского характера при обысках в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре в Закарпатье, сообщили в четверг украинские СМИ.

Согласно публикациям, в этих брошюрах, в частности, отрицается право Украины на независимость и говорится о том, что Россию, Украину и Белоруссию нельзя разделить. Более 20 человек прошли углубленные опросы, в том числе с использованием полиграфа.

Украинские СМИ отмечают, что, несмотря на запрет руководителя епархии, в монастыре продолжают поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Изъятые материалы будут переданы на экспертизу.

Ранее аналогичные проверки СБУ были проведены Киево-Печерской лавре, на объектах УПЦ в Ровенской и Черновицкой областях, а также по месту проживания митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана в Винницкой области.