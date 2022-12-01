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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Министр обороны Белоруссии заявил о необходимости готовить армию к защите страны

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия обязана реагировать на активные военные приготовления соседних государств и готовить вооруженные силы к защите страны, заявил министр обороны Виктор Хренин.

"Видя, как действуют наши соседи, мы, естественно, обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои вооруженные силы, свое государство. Прежде всего - к защите, к обороне. Мы не собираемся кому-то угрожать, на кого-то нападать. Мы хотим на своей территории самостоятельно жить, принимать решения, соблюдать свои суверенитет, независимость, территориальную целостность", - заявил Хренин журналистам по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его цитирует агентство БелТА.

По словам министра, в Белоруссии видят, что обстановка не становится лучше. "И видим, что, к сожалению, соседние государства активными шагами милитаризируются", - добавил Хренин.

"Не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнется война. И президент подчеркнул в своем докладе: непосредственной подготовки к войне нет", - заявил министр.

"Мы прекрасно понимаем, что если сейчас втянуться в гонку вооружений, как это делают некоторые государства, то мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике и определенные социальные проблемы", - пояснил Хренин.

Главным он назвал принцип разумной достаточности: "Никакого излишества, чего-то ненужного ни в коем случае быть не должно. Прежде всего, мы должны в этой ситуации рассчитывать на свои силы, на готовность защищать свою страну самостоятельно".

Белоруссия
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