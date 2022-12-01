Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах

Борис Джонсон планирует баллотироваться в парламент на следующих выборах
Фото: Ben Stansall - WPA Pool/Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата от избирательного округа Аксбридж и Южный Райслип на следующих парламентских выборах, сообщает в четверг Sky News.

В Консервативной ассоциации Аксбриджа и Южного Райслипа заявили, что "полностью поддерживают Бориса Джонсона как нашего члена парламента и кандидата на будущих выборах". Sky News отмечает, что если Джонсону удастся переизбраться, он в дальнейшем сможет вновь попытаться возглавить партию.

У депутатов-консерваторов есть время до понедельника, чтобы сообщить партии, планируют ли они участвовать в выборах, которые, как ожидается, пройдут в 2024 году.

Ранее в этом году Джонсону пришлось уйти в отставку с поста премьер-министра в результате нескольких скандалов, связанных с ним и его министрами. Ожидалось, что он попробует вновь побороться за пост после ухода в отставку его преемницы Лиз Трасс, однако он отказался баллотироваться на пост премьера.

Борис Джонсон Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Литва решила выслать сотрудника посольства РФ

Пилоты разбившегося в Армении легкомоторного самолета были гражданами РФ

Полиция Испании сообщила о перехвате пакета со взрывоопасным содержимым на имя премьера

Полиция Испании сообщила о перехвате пакета со взрывоопасным содержимым на имя премьера

Безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдения

Безработица в еврозоне снизилась до рекордно низкого уровня за всю историю наблюдения

В посылке для Центра спутниковой связи Испании обнаружили взрывное устройство

ООН оценила затраты на гуманитарную помощь в 2023 году в рекордные $51 млрд

ООН оценила затраты на гуманитарную помощь в 2023 году в рекордные $51 млрд

Что случилось этой ночью: четверг, 1 декабря

Пентагон заключил контракт на производство систем ПВО NASAMS для Украины на $1,2 млрд

Пентагон заключил контракт на производство систем ПВО NASAMS для Украины на $1,2 млрд
Военная операция на Украине

CNN сообщил о планах США расширить программу подготовки военнослужащих Украины

В "Исламском государстве" сообщили о гибели своего лидера

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });