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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В почтовые отделения Великобритании начали поступать монеты достоинством 50 пенсов с портретом короля Карла III, там получат 4,9 млн таких монет, сообщает в четверг французская газета Le Figaro со ссылкой на Королевский монетный двор Великобритании.

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Портрет короля Карла III, помещенный на аверсе монеты, создал скульптор Мартин Дженнингс, впервые этот портрет представили в конце сентября. Лицо монарха на монете обращено налево - в соответствии с принятой в Великобритании традицией, то есть в сторону, противоположную предшественнику.

На реверсе монеты изображены гербовые щиты и символы четырех народов, входящих в Соединенное Королевство.

Всего первоначально в обращение поступят 9,6 млн новых монет. При этом около 27 млрд монет с портретом королевы Елизаветы II, которые сейчас находятся в обращении, остаются законным платежным средством.

Le Figaro отмечает, что первые банкноты с портретом короля Карла III появятся в обращении в середине 2024 года.

Великобритания Карл III
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