Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для HIMARS и 155-мм снаряды

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Очередной пакет военной помощи США Украине на сумму в $275 млн, в частности, включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 80 тыс. 155-миллметровых артиллерийских снарядов, говорится в заявлении Пентагона.

Кроме того, США намерены передать Украине системы для борьбы с беспилотниками и средства противовоздушной обороны, внедорожники HMMWV в комплектации машин скорой помощи и медицинское оборудование, 150 электрогенераторов и походное снаряжение.

Таким образом, согласно пресс-релизу, с 2014 года США оказали Украине военной помощи на сумму примерно $22,1 млрд, в том числе более $19,3 млрд, с начала спецоперации РФ на Украине.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену проконтролировать расходование еще $275 млн, направляемых на военную помощь Украине.

США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

США ввели санкции против ЦИК РФ и ее председателя Памфиловой

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Глава "Газпрома" обсудил с президентом Турции газовый хаб и поставки газа

Немецкий суд утвердил аресты 23 ультраправых, подозреваемых в подготовке переворота

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Путин заявил о возможности новых обменов осужденными с США

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Канада вводит санкции против МВД, Минюста, Следственного комитета и ЦИК РФ

Лукашенко рассчитывает на равные с РФ цены на газ в 2023 году

РФ и США проводят встречу в Турции для обсуждений "раздражителей" в отношениях двух стран

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Меры безопасности в Бундестаге решили пересмотреть после сообщений о попытке путча в ФРГ

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с баскетболисткой Бриттни Грайнер приземлился в Техасе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });