В новый пакет помощи США Украине вошли боеприпасы для HIMARS и 155-мм снаряды

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Очередной пакет военной помощи США Украине на сумму в $275 млн, в частности, включает в себя боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 80 тыс. 155-миллметровых артиллерийских снарядов, говорится в заявлении Пентагона.

Кроме того, США намерены передать Украине системы для борьбы с беспилотниками и средства противовоздушной обороны, внедорожники HMMWV в комплектации машин скорой помощи и медицинское оборудование, 150 электрогенераторов и походное снаряжение.

Таким образом, согласно пресс-релизу, с 2014 года США оказали Украине военной помощи на сумму примерно $22,1 млрд, в том числе более $19,3 млрд, с начала спецоперации РФ на Украине.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену проконтролировать расходование еще $275 млн, направляемых на военную помощь Украине.