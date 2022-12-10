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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:45

Что случилось этой ночью: суббота, 10 декабря

Генсек НАТО не исключил войны с РФ, Минюст пополнил реестр иноагентов, Бразилия вылетела с ЧМ по футболу

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Генсек НАТО не исключил перерастания событий на Украине в войну между альянсом и РФ. Йенс Столтенберг подчеркнул: "Мы работаем каждый день, чтобы избежать этого".

- Минюст РФ внес The Bell и Михаила Фишмана в реестр иноагентов. Также в реестр внесены экологическое движение "42", философ Рубен Апресян, общественный деятель Ростислав Мурзагулов, участник игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров.

- Politico сообщило о дискуссиях в Пентагоне о передаче Украине БПЛА дальнего действия Reaper. Кроме того, The Times пишет, что США практически отменили требование к Украине не применять американское оружие для ударов по российской территории.

- Испания, Португалия и Франция договорились о водородном трубопроводе H2Med для ЕС. Завершение строительства трубопровода Барселона - Марсель намечено к 2030 году.

- Хорватия по пенальти победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ, где встретится с Аргентиной, которая в четвертьфинальном матче в серии пенальти обыграла команду Нидерландов.

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