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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Байден заявил ,что обеспечение Украины средствами ПВО будет приоритетной задачей США

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назвал обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны приоритетной задачей Соединенных Штатов.

"Президент Байден подчеркнул, что США уделяют приоритетное внимание усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины посредством помощи в области безопасности", - говорится в распространенном Белым домом сообщении.

В нем отмечается, что американский президент напомнил, что 9 декабря американская администрация сообщила о выделении дополнительных боеприпасов и оборудования на сумму $275 млн, в том числе на системы для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Байден также обратил внимание на выделении $53 млн "на поддержку энергетической инфраструктуры для укрепления стабильности энергосистемы Украины", о чем было объявлено 29 ноября, пишет Белый дом.

США Джо Байден
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