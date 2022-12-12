Совет ЕС согласовал повышение "потолка" бюджета Европейского фонда мира

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС на уровне глав МИД, заседающий в понедельник в Брюсселе, договорился поднять на 2 млрд евро финансовый "потолок" Европейского фонда мира (EPF), из которого оплачивается военная помощь Евросоюза Украине.

"Сегодня совет достиг политического соглашения с целью обеспечения финансовой устойчивости Европейского фонда мира. В частности, совет решил поднять общий финансовый "потолок" на 2 млрд евро (в ценах 2018 года) в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе. В целом увеличение общего финансового "потолка" EPF до 2027 года составит до 5,5 млрд евро (в ценах 2018 года)", - сообщается в коммюнике Совета ЕС.

"Сегодняшнее решение обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров. Менее чем за два года Европейский фонд мира доказал свою ценность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", - приводятся в документе слова высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозепа Борреля.

В Брюсселе сообщают, что официальное оформление достигнутой договоренности ожидается в начале 2023 года.

"Это решение посылает четкий политический сигнал о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров", - отмечается в коммюнике совета.

Помимо Украины, на которую с учетом утвержденного в октябре шестого транша для военной помощи выделено 3,1 млрд евро, созданный в марте 2021 года EPF оказывает поддержку не входящим в ЕС странам, а также региональным и международным организациям в отношении военных и оборонных вопросов. Помощь оказывалась Грузии, Молдавии, Мозамбику, Мали, Сомали, Нигеру, Боснии и Герцеговине, Ливану и Мавритании, а также военным компонентам возглавляемых африканцами операций по поддержанию мира и многонациональным подразделениям, таким как Балканская медицинская оперативная группа.

В результате 86% от общего финансового "потолка" на 2021-2027 годы изначально в 5 млрд евро уже потрачено или распределено в 2022 году, что потребовало первого увеличения, объясняют в Брюсселе.