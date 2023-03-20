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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:17

Руководство Евросоюза обсудит увеличение Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам решил изучить возможность увеличения Европейского фонда мира (EPF) на 3,5 млрд евро, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после встречи глав МИД и Минобороны ЕС в Брюсселе.

Боррель уточнил, что речь идет не о решении увеличить фонд, а о договоренностях обсуждать такую меру.

"Это первый шаг на пути к этому решению", - добавил он.

Ранее в марте Совет ЕС объявил, что решил увеличить финансовый потолок EPF до 7,979 млрд евро (в текущих ценах) до 2027 года, чтобы обеспечить возможность покрытия дополнительных потребностей в финансах. Из этого фонда оплачивают военную помощь Евросоюза Украине.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
EPF Евросоюз Жозеп Боррель Украина
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