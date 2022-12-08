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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Адвокат Уилана сообщил о продолжении переговоров об обмене подзащитного

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Бывший морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России по обвинению в шпионаже, пока остается в мордовской колонии, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Владимир Жеребенков.

"Уилан в настоящее время находится в колонии, обсуждение вопроса о его обмене продолжается на уровне спецслужб, поэтому все достаточно закрыто, но они идут", - сказал он.

8 декабря стало известно, что осужденную в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли в Абу-Даби на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. Обоих перед освобождением и обменом помиловали.

Брат Уилана Дэвид сказал, что семья морпеха знала, что в схему обмена его не включили.

Президент США Джо Байден пообещал продолжить переговоры об обмене Уилана.

Уилан, ранее служивший в морской пехоте США, гражданин одновременно нескольких стран, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. При задержании у него изъяли флэшку, на которой, по утверждению следствия, содержались сведения, составляющие гостайну. По словам защиты, американец считал, что на носителе были файлы с информацией о его прошлых поездках в Россию, но проверить это он не успел. Дэвид Уилан говорил, что брат приехал в Москву по приглашению на свадьбу.

Мосгорсуд в июне 2020 года приговорил Уилана к 16 годам колонии за шпионаж Он вины не признавал, но приговор не обжаловал в надежде на обмен. Сейчас он находится в мордовской исправительной колонии №17 строгого режима.

Пол Уилан Владимир Жеребенков США Виктор Бут Бриттни Грайнер Мордовия
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