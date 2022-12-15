Китай создал ракеты, способные уничтожить проектируемые укрепленные ангары Тайваня

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты КНР создали целый спектр ракет малой дальности и реактивных систем залпового огня для нанесения высокоточных ударов. Об этом сообщает в четверг South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник, близкий к Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"НОАК не ставил на вооружение ракеты "Дунфэн-12" – они предназначены на экспорт. Но Китай разработал много других типов ракет малой дальности, оснащенных специальными боеголовками, которые специально предназначены для высокоточных ударов", - сообщил он.

Источник отметил, что радиус погрешности при ударе этими ракетами составляет 1 м.

SCMP в свою очередь отмечает, что по мнению экспертов, разработка таких ракет может сделать бесполезными планы тайваньских властей построить укрепленные ангары для военной авиации с целью защитить самолеты от потенциальных ракетных ударов КНР. Нынешние авиационные ангары на острове не способны выдержать удары баллистических ракет типа "Дунфэн", в связи с чем тайваньские власти еще в 2020 году предложили направить в течение семи лет $143 млн на строительство защищенных авиационных укрытий.

В ноябре командующий ВВС острова Хуан Чживэй заявлял, что укрепленные авиационные укрытия, которые планируется возвести на авиабазе "Цинцюаньган", должны выдержать потенциальные удары ракетами НОАК типа "Дунфэн". Он добавил, что окончание строительных работ запланировано на 2026 год.

Ожидается, что средства на реализацию этих замыслов выделят до конца декабря.

Бывший инструктор тайванской военно-морской академии в Гаосюне Лу Лиши отмечал, что "все авиабазы на Тайване уязвимы" в случае конфликта вокруг острова, однако новые ангары могут лучше защитить самолеты. Он добавил, что укрепленные ангары, которые планируют строить на Тайване, по-видимому, должны выдержать попадание ракет НОАК малой дальности "Дунфэн-16", которые способны нести боеголовку массой 1 тонна и поражать цели на дистанции 800 км - 1 тыс. км.

SCMP напоминает, что НОАК в том числе использовала ракеты "Дунфэн-16" во время маневров вокруг Тайваня, организованных на фоне визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй в августе 2022 года.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.