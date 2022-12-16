В Брюсселе профсоюзы проводят общенациональную акцию за улучшение условий жизни

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - В Брюсселе по призыву объединения профсоюзов проходит общенациональная демонстрация против роста цен на энергоснабжение, заморозки зарплат, ожидаемой отмены ряда дополнительных выплат и за повышение покупательской способности, передает RTBF.

Манифестанты к 10 утра собрались у вокзала Брюссель-Норд (Gare du Nord), оттуда он пройдут по бульварам через центр города и завершат шествие у Южного вокзала (Gare du Midi).

Чиновники и СМИ предупредили горожан о возможных заторах на дорогах и призвали заблаговременно продумывать маршруты через центр.

Утром в пятницу в Брюсселе вышла на линии только часть наземного транспорта, функционировала лишь одна линия метро. Ощутимое сокращение движения отмечено на линиях междугородних автобусов. В Национальном обществе бельгийских железных дорог не ожидают влияния профсоюзной акции на расписание поездов, но отмечают сильную загруженность поездов пассажирами, которые едут в столицу протестовать.

Из-за акции брюссельский аэропорт аннулировал больше половины из примерно 400 рейсов, запланированных на пятницу. Тем, кому удастся улететь, настоятельно рекомендуют ограничить свой багаж, учитывая нехватку персонала для его обработки.

Муниципальные власти предупредили о нарушениях в работе административных учреждений и служб по сбору и обработке отходов. Также предвидятся сбои в работе почты, многие служащие которой принимают участие в манифестации.

Число участников акции пока не объявлено, очевидцы оценивают число собравшихся в тысячи.