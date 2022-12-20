Си Цзиньпин считает, что усиление украинского кризиса не пойдет никому на пользу

Власти КНР призывают к мирным переговорам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил по телефону президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что власти Китая считают необходимыми мирные переговоры по Украине, поскольку ни одной стороне не выгодно продолжение и усложнение кризиса вокруг этой страны. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Лидер КНР при этом отметил, что поддерживает шаги Европы для достижения стратегической автономии, построения эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности и установления долгосрочной стабильности и мира на континенте.