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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Космонавты проложат дополнительную вентиляцию в поврежденный "Союз МС-22" на МКС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Центр управления полетами (ЦУП) поручил космонавту Сергею Прокопьеву проложить дополнительную вентиляцию в корабль "Союз МС-22", в котором произошла утечка из системы охлаждения, следует из переговоров экипажа МКС с Землей.

"Сергей, работа у нас еще одна появится - по прокладке дополнительной вентиляции в "Союз". Радиограмма готова, сейчас мы ее на борт зашлем. В удобное время сегодня просьба ее отработать", - сказал представитель ЦУП в ходе переговоров с космонавтами, трансляцию которых ведет НАСА.

В "Роскосмосе" ранее сообщали, что для поддержания комфортной температуры в жилом объеме корабля "Союз МС-22" используется подача с помощью воздуховодов и вентиляторов охлажденного воздуха с российского сегмента МКС.

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По данным госкорпорации, температура в поврежденном отсеке корабля "Союз-МС-22" достигала 40 градусов.

19 декабря глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что предварительный осмотр корабля "Союз-МС-22" показал, что в системе охлаждения есть небольшое отверстие 0,8 мм из-за которого произошла разгерметизация.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

МКС Роскосмос Союз МС-22 Сергей Прокопьев
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