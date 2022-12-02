Атамбаева принудительно доставят в суд по делу о беспорядках в киргизском селе Кой-Таш

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Бишкеке принял решение о принудительном приводе в суд экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева по делу о беспорядках в селе Кой-Таш в 2019 году, сообщила в пятницу заместитель председателя Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Кундуз Жолдубаева.

"Председательствующий судья Первомайского районного суда Бишкека Азирет Медеров принял решение об удовлетворении ходатайства прокуратуры о принудительном приводе Алмазбека Атамбаева на процесс", - сказала Жолдубаева.

22 апреля представитель суда удалил Атамбаева до окончания судебного разбирательства по делу о беспорядках.

Уголовные дела и приговоры

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 год и был лишен неприкосновенности в июне 2019 года. В отношении него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе в связи с беспорядками 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш, коррупции и легализации преступных доходов, а также о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

23 июня 2020 года Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

16 июня 2022 года Атамбаев был оправдан по уголовным делам о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции. Он был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностным положением" и "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии.

28 июня 2022 года Первомайский суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.

В 2021 году по поручению президента Киргизии было возобновлено следствие по событиям на юге Киргизии в июне 2010 года. Обвинение по статье "Злоупотребление должностным положением" УК страны было предъявлено пяти бывшим членам временного правительства, в том числе и Атамбаеву, занимавшему в 2010 году пост зампредседателя временного правительства.

10-15 июня 2010 года в Ошской и Джалал-Абадской областях на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и узбеками, в ходе которых, по официальным данным, погибли 442 человека и около 2 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Некоторые СМИ сообщали о более чем 2 тыс. погибших, более 20 человек до сих пор считаются без вести пропавшими.