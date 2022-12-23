Британцы сочли Джонсона самым компетентным из трех премьеров, управлявших страной в 2022г.

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Британцы назвали бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона самым компетентным из тех, кто возглавлял правительство в 2022 году, вторым стал действующий премьер Риши Сунак, а Лиз Трасс заняла последнее место, свидетельствует опрос People Polling.

По данным опроса, опубликованного в пятницу, 32% британцев назвали Джонсона самым компетентным премьер-министром в 2022 году, 29% охарактеризовали так Сунака и всего 3% высказались в пользу Трасс. Остальные респонденты не дали ответа.

При этом популярность правящей Консервативной партии, которую представляли все три министра, резко упала в текущем году. В этом же опросе 46% респондентов заявили, что, если бы парламентские выборы проходили завтра, они бы проголосовали за Лейбористскую партию и только 22% - за Консервативную. Остальные голоса распределились между другими британскими партиями.

Около 57% участников опроса заявили, что в той или иной степени согласны с фразой "В Британии больше ничего не работает", около 19% высказали несогласие с этим утверждением, 14% заявили, что никак не относятся к этой фразе, 5% не смогли ответить на вопрос, а еще 5% - не стали на него отвечать.

В опросе приняли участие 1148 британцев старше 18 лет.

Джонсон в июле заявил о намерении покинуть пост премьер-министра на фоне нескольких скандалов с его участием. После этого в результате выборов внутри партии пост около двух месяцев занимала Трасс, однако ей пришлось уйти в отставку из-за недовольства в политических кругах работой ее правительства в экономической и финансовой сферах. После этого тори объявили о еще одних внутрипартийных выборах. Сунак оказался единственным кандидатом, который смог набрать необходимое количество голосов для участия в них, и автоматически стал третьим за год премьер-министром Великобритании.

Постоянная смена премьер-министров и трудности в сфере экономики привели к падению популярности Консервативной партии, отмечают британские СМИ.