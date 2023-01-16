Борис Джонсон напишет книгу о годах на посту премьер-министра

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напишет книгу о годах во главе правительства, он заключил контракт об этом с издательством HarperCollins Publishers. Об этом сообщает Huffington Post со ссылкой на заявление издательства.

Сумма контракта не раскрывается, дата выхода книги в печать - тоже. Huffington Post отмечает, что новость о будущей книге появилась на фоне слухов о планах Джонсона вернуться в большую политику.

Борис Джонсон возглавил правительство 24 июля 2019 года по итогам внутрипартийных выборов после отставки правительства Терезы Мэй на фоне Брекзита. В отставку он ушел 6 сентября 2022 после ряда скандалов. В 2016-2018 годах Джонсон руководил Форин-офисом, а до этого восемь лет был мэром Лондона.

Политик издал уже несколько книг, в том биографию Уинстона Черчилля. К выходу в печать готовится его труд о Шекспире.