Страны Запада призвали талибов отменить запрет на работу афганских женщин в НПО

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Страны G7, а также Швейцария, Нидерланды, Дания и ЕС в четверг обратились к контролирующему Афганистан движению "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) с призывом отменить запрет женщинам на работу в неправительственных организациях (НПО).

"Главы МИД Австралии, Канады, Дании, Франции, Италии, Японии, Норвегии, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, США, а также Высокий представитель ЕС глубоко обеспокоены тем, что безрассудное и опасное распоряжение талибов запретить женщинам работать в НПО, в том числе в международных НПО, ставит под угрозу жизни миллионов афганцев, чье выживание зависит от гуманитарной помощи", - говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

"Мы призываем "Талибан" срочно отменить это решение", - подчеркивается в документе.

Помимо этого, авторы заявления заявили о необходимости "уважать политические, экономические, социальные и культурные права женщин и девочек в Афганистане".

Западные СМИ напоминают, что 24 декабря афганские власти распорядились, чтобы все местные и иностранные НПО не допускали к работе у них женщин. СМИ уточняли, что хоть такое постановление не затрагивает ООН напрямую, оно распространяется на многие программы организации, выполняемые НПО.

На прошлой неделе талибы также запретили женщинам обучаться в университетах.

Изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств. Однако впоследствии они запретили девочкам ходить в среднюю и старшую школу, ограничили доступ женщинам к большинству профессий и распорядились, чтобы в общественных местах они носили одежду, покрывающую их с головы до ног. Более того, женщинам запрещено ходить в парки и спортзалы.

Движение "Талибан" захватило Афганистан в августе прошлого года и сформировало свое правительство, именуемое Исламским Эмиратом Афганистан. Это второй захват власти в Афганистане талибами после сентября 1996 года. Тогда правительство талибов было официально признано тремя государствами: Пакистаном, Саудовской Аравией и ОАЭ. В сентябре-ноябре 2001 года талибы потеряли контроль над страной в ходе антитеррористической операции международных коалиционных сил, возглавляемых США.

После того, как талибы пришли к власти, в стране ликвидировали министерство по делам женщин, а вместо него учредили министерство поощрения добродетели и предотвращения порока.