В Белоруссии восстановили работу касс во всех крупных торговых объектах

Сбой начался 2 января

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии полностью восстановили работу кассового оборудования во всех крупных торговых объектах, заявили в компании "Туссон", которая обслуживает это программное обеспечение. Масштабный сбой в работе кассовых суммирующих аппаратов случился в стране 2 января.

"В кратчайшие сроки по всей стране была восстановлена работоспособность подавляющей части фискальных регистраторов TFP-115/116/118, что обеспечило возможность возобновления работы всех торговых сетей к 6 января 2023 года", - заявили представители "Туссон".

Они добавили, что продолжают восстановительные в тех точках, которые в предыдущие дни не работали из-за праздников.

Случившийся сбой коснулся фискального регистратора, в результате торговые объекты не могли открыть смену. Сложности ощутили, в частности, такие торговые сети как "Остров чистоты и вкуса", "Ома", "Евроопт", "Доброном", а также сеть АЗС "Белоруснефть".

Министерство по налогам и сборам Белоруссии потребовало решить проблемы за десять дней, до 13 января.