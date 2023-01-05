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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Что случилось этой ночью: четверг, 5 января

Ожидание прогресса по вопросу числа сотрудников в дипмиссиях РФ и США, проникновение дрона КНДР в зону вокруг офиса президента РК, возможная передача Киеву боевых машин "Брэдли"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США заявили, что надеются на прогресс в обсуждении с РФ числа сотрудников в дипмиссиях. "Мы настаиваем на принципе взаимности: мы хотим иметь в Москве такое же число сотрудников, что у русских в США", - сказал официальный представитель госдепа Нед Прайс.

- Беспилотник КНДР проник в бесполетную зону вокруг администрации президента Южной Кореи. Он не приблизился к ключевым объектам безопасности. Отмечается, что министр обороны Южной Кореи сообщил президенту о случившемся во время брифинга о мерах по борьбе с дронами.

- Байден подтвердил, что США изучают возможность передачи Украине боевых машин "Брэдли". "Да", - ответил президент США на соответствующий вопрос американских журналистов.

- Батареи в московских домах разогреют до максимума из-за морозов. Заммэра столицы Петр Бирюков пояснил, что температура в магистральных сетях составляет 107-110 градусов, а к вечеру 5 января достигнет максимальных значений – 130 градусов.

- Российские военные предупредили о подготовке боевиками в Сирии провокационного обстрела. По их данным, террористы планируют осуществить провокацию с целью вызова ответного огня по лагерю беженцев, а затем обвинить ВС России и Сирии в необоснованном "применении огневых средств".

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