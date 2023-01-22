Талибы попросили у Китая помощи в развитии сельского хозяйства Афганистана

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Амир Хан Муттаки в телефонном разговоре с главой МИД КНР Цинь Ганем призвал Китай инвестировать в сельское хозяйство Афганистана.

"Амир Хан Муттаки призвал китайскую сторону помочь развитию сельского хозяйства и животноводства Афганистана, инвестировать и помогать афганским фермерам", - сообщил заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

Согласно сообщению, Муттаки заявил, что КНР играет важную роль во внешней политике афганского правительства и что правительство талибов придерживается концепции единого Китая. По его словам, недавний контракт между двумя странами по разработке нефтяных месторождений на севере Афганистана является важным событием и может значительно помочь торговым отношениям двух стран.

Муттаки заверил китайскую сторону, что афганское правительство стремится к безопасности и стабильности в регионе, не позволит какой-либо группе или отдельному лицу использовать афганскую землю против других стран. Он также заверил, что талибы обеспечат безопасность китайских граждан и компаний в Афганистане, отметил Хафиз Зия Ахмад.

В свою очередь Цинь Ган заявил, как говорится в сообщении, что Китай всегда хочет развивать исторические отношения с Афганистаном, уважает суверенитет и религиозные и культурные ценности страны.

Цинь Ган назвал сельскохозяйственный сектор "перспективной областью сотрудничества между Афганистаном и Китаем".