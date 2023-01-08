Военные Южной Кореи начали рассматривать возможность покупки у Израиля системы Sky Spotter

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Южнокорейские военные рассматривают возможность покупки израильской системы Sky Spotter для укрепления своих возможностей по обнаружению северокорейских беспилотных летательных аппаратов, сообщило в воскресенье агентство "Ренхап" со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Это обусловлено жесткой критикой оборонных ведомств Южной Кореи за неспособность противостоять проникновению пяти северокорейских беспилотников в ее воздушное пространство, которое произошло в конце декабря прошлого года, отмечает агентство.

Решение о том, обратятся ли военные в правительство с предложением о приобретении, будет принято в ближайшие недели после изучения эффективности системы в противодействии угрозам со стороны беспилотников Севера, сообщил источник.

Как сообщалось, в прошлом месяце КНДР отправила пять беспилотников, которые пересекли демаркационную линию и пролетели над южнокорейской территорией. Одному из них удалось достичь северных районов Сеула. Этот беспилотник вернулся в КНДР, а остальные пропали с южнокорейских радаров.