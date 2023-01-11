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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Болсонару выписался из больницы в США и решил пораньше вернуться в Бразилию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару выписался из больницы в США и заявил, что планирует вернуться на родину раньше запланированного срока, сообщают бразильские СМИ.

"Экс-президент Жаир Болсонару выписан из больницы и вернулся в дом, где он проживает во время поездки во Флориду", - сообщает портал G1.

Беспорядки в Бразилии

Бывший президент Бразилии несколькими днями ранее был госпитализирован из-за абдоминальной боли. Болсонару попадает в больницу с болями в животе не в первый раз с 2018 года, когда он получил ножевое ранение в область живота. Прежде с аналогичной проблемой его госпитализировали в ноябре минувшего года.

Кроме того, он заявил CNN Brazil, что изначально собирался вернуться в Бразилию в конце января, однако теперь планирует сделать это раньше.

"Я приехал провести время с семьей, но это время не было спокойным. Сначала произошел этот печальный инцидент в Бразилии (нападение его сторонников на правительственные здания - ИФ), затем – моя госпитализация", - сказал он журналистам.

Болсонару приехал в США в конце декабря, пропустив инаугурацию Луиса Инасиу Лулы да Силвы на посту главы государства. Спустя неделю после инаугурации тысячи сторонников Болсонару прибыли в столицу страны на автобусах, устроили акцию протеста, переросшую в масштабные беспорядки. Они прорвали оцепление полиции и ворвались в здания парламента, верховного суда страны и в резиденцию президента. Внутри зданий они совершили многочисленные акты вандализма: били стекла, телевизоры, компьютеры, разбрасывали и уничтожали документы, крушили мебель и предметы декора.

Некоторые американские политики, в частности члены палаты представителей Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес, призвали выслать Болсонару из США из-за этого нападения. Сам Болсонару дистанцировался от участников беспорядков, заявив, что они "пересекли черту".

США Бразилия Жаир Болсонару
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